Fikk betinget fengsel på grunn av for høy fart

En mann i midten av 30-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha kjørt i 89 kilometer i timen i ei 50-sone på E6. Mannen er bosatt i en romsdalskommune.

Det var i slutten av april at han kom inn i 50-sona ved Otta sentrum i all for høy fart. I retten sa mannen at han ikke hadde fått med seg skiltingen.

Siden saken ble avgjort med tilståelsesdom ble mannen dømt til 17 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han må også betale 7.000 kroner i bot – og han mister førerkortet i åtte måneder.