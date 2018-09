Nyheter

NOKUT-rapporten legges fram

NOKUT presenterer rapporten «Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning» under en frokost på Kulturhuset i Oslo. 10.000 studenter har svart på spørsmål rundt sin opplevelse av praksisperioden.

De forteller om svake veiledere, uheldige arbeidstider og vanskeligheter med å finne praksisplass. NOKUT vil bruke rapporten som grunnlag når de planlegger et tilsyn.

Nok en protestaksjon mot bompenger

Den landsomfattende motstanden mot bomringer manifesteres denne gangen som en protestaksjon i Fredrikstad, mot en ny bomring som er under etablering der.

I Fredrikstad blir det protester mot bompengetiltakene klokka 19 på Stortorget i byen.

Militærøvelse og toppmøte i Russland

Russland avholder Vostok-2018, kanskje den største militærøvelsen siden den kalde krigen, med flere hundre tusen soldater, inkludert flere tusen fra Kina.

Øvelsen finner sted parallelt med toppledermøtet Det østlige økonomiske forum, som arrangeres av Russlands president Vladimir Putin, med Kinas president Xi Jinping og Japans statsminister Shinzo Abe til stede.

Ny bok om president Donald Trump slippes

Den omdiskuterte boka til Washington Post-journalist Bob Woodward «Fear: Trump in the White House», kommer ut tirsdag. Mange av kildene har tilbakevist sitatene, og Trump har kritisert boka kraftig.

Forsvarsminister Jim Mattis siteres på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot».

David Bowies første innspilling på auksjon

En demo fra 1963, avvist av Decca Records, skal tirsdag auksjoneres bort og ventes innbringe 10.000 pund, ifølge The Independent. Dette er første kjente studioopptak av David Bowie.

Da het han David Jones, var 16 år, og synger «I Never Dreamed» med sitt første band, The Konrads. Demoen ble funnet i en gammel brødkurv tidligere i år.