Leteaksjon etter kvinne i Jotunheimen

Politiet og frivillige leter etter en kvinne i 50-årene ved turisthytta Glitterheim i Jotunheimen. Tre helikoptre har blitt satt på bakken grunnet dårlig vær.

Kvinnen ble meldt savnet av resten av sitt turfølge i 23-tiden mandag kveld. To timer tidligere hadde turfølget og kvinnen skilt lag.

Storevakuering før orkan når USA

Myndighetene i USA evakuerer over én million innbyggere før orkanen Florence treffer delstaten South Carolina torsdag. Orkanen øker fremdeles og vil tirsdag nærme seg kategori 5-orkan, den sterkeste orkankategorien.

Slike ekstremvær har potensial til å forårsake katastrofale ødeleggelser, advarer USAs nasjonale orkansenter (NHC) i sin siste oppdatering mandag ettermiddag.

To menn til sykehus i Hedmark

To menn i 20-årene er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha kjørt av veien ved Tronsjøen sør for Tynset i Hedmark.

Mennene, begge hjemmehørende i Trøndelag, var ved bevissthet da de ble fraktet til Tynset sykehus for behandling. Fylkesvei 30 ved Tronsjøen er ryddet og åpnet.

MSF: Over hundre druknet i Middelhavet

Mer enn hundre mennesker, blant dem minst 20 barn, døde da to båter fra Libya gikk under på vei over Middelhavet, ifølge Leger Uten Grenser (MSF).

De to gummibåtene med flere hundre mennesker om bord, la ut på den farlige ferden 1. september. Det skal kun ha vært 55 overlevende etter forlisene.

Bergens Tidende: Hove blir Høyres toppkandidat

Høyre-politiker Harald Victor Hove blir partiets byrådslederkandidat i Bergen ved neste års lokalvalg, ifølge Bergens Tidende. Kommunalminister Monica Mæland leder nominasjonskomiteen og vil tirsdag klokken 16 legge fram Bergen Høyres liste over kandidater til valget i 2019, skriver avisen.

Verken Hove eller Høyre kommenterer saken.