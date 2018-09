VM-bronse til Eide-jente i frisør-VM i Paris

Nyheter

Mandag kveld kl. 20 var det klart at eidejenta fikk komme på pallen i det store mesterskapet som foregår midt i Paris.

– Dette er helt utrolig, jeg hadde ikke forventet en slik plassering, sier hun på telefon til Romsdals Budstikke.

Stort arrangement

Konkurransen i Paris har foregått samtidig med en internasjonal messe for frisører, med 40.000 besøkende.

– Mange av disse var også publikum under VM, forteller Monika Storvik, som de siste fire årene har jobbet som frisør på Can Cam i Ålesund.

Eidejenta som har frisørutdanning fra Romsdal videregående skole deltok på et juniorlag sammen med to andre norske jenter.

– Vi deltok i klassen teknisk kombinasjon. Det er strenge regler som skal følges, forklarer hun.

Høgt nivå

Monika medgir at hun var svært fornøyd med resultatet, men trodde konkurransen var for hard til at de kunne nå opp.

– Da jeg så hvordan de andre lagene hadde løst oppgaven, trodde jeg ikke vi kom til å komme så høyt opp. Det er veldig høyt nivå på deltakerne, sier hun.

Monika har også før gjort det godt i konkurranser gjennom 3 NM og 2 EM.

Inspirasjon til å fortsette

Bronsemedalje fra VM inspirer til å fortsette med konkurranser.

– Det å oppleve at all øvingen har lønt seg, er veldig inspirerende. Nå kjenner jeg hvor sliten jeg er etter å ikke ha gjort noe annet siden juli, sier hun, men legger til:

– Alle frisører burde prøve seg i konkurranser, det er så utrolig givende, sier den glade bronsevinneren.