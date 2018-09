Svenske meningsmålinger bommet

Nyheter

Meningsmålingene foran søndagens valg i Sverige sprikte, men ifølge et gjennomsnitt av de største målingene utført av Poll of polls lå Socialdemokraterna an til 25,2 prosent.

Det endelige resultatet er først klart onsdag, når rundt 300.000 utenlandsstemmer og forhåndsstemmer er telt opp.

Da stemmene fra 6.002 av de 6.004 valgdistriktene var telt opp mandag morgen, var det klart at statsminister Stefan Löfvens parti hadde sikret seg en oppslutning på 28,4 prosent.

I forhold til valget i 2014 er dette en tilbakegang på 2,8 prosentpoeng, mens det er en framgang på 3,2 prosentpoeng fra meningsmålingene.

Moderaterna ble spådd 17,1 prosent på målingene, men fikk 19,8 prosent. Det var likevel en tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra forrige valg.

Centerpartiet så ifølge målingene ut til å ende opp med 8,5 prosent, men gjorde det marginalt bedre og fikk 8,6 prosent. Det var en framgang på 2,5 prosentpoeng fra forrige valg.

Gjorde det dårligere

De øvrige partiene gjorde det dårligere enn det meningsmålingene på forhånd tydet på.

Sverigedemokraterna var helt oppe i 28,5 prosent på enkelte målinger i sommer, men falt siden jevnt og ble spådd 17,9 prosent av Poll of polls rett før valget. Resultatet ble 17,6 prosent, noe som likevel er en framgang på hele 4,7 prosentpoeng fra forrige valg.

Vänsterpartiet fikk 7,9 prosent og gikk fram med 2,2 prosentpoeng fra forrige valg, men lå ifølge de siste målingene an til å få 10,2 prosent.

Kristdemokraterna var spådd 6,6 prosent, men fikk 6,4 prosent. Resultatet er en framgang på 1,8 prosentpoeng fra valget i 2014.

Liberalerna fikk 5,5 prosent, en framgang på 0,1 prosentpoeng fra forrige valg, men fikk ikke 6,3 prosent slik meningsmålingene spådde.

Miljöpartiet greide heller ikke å leve opp til meningsmålingenes spådom om 5,4 prosent, men måtte nøye seg med 4,3 prosent av stemmene, en kraftig tilbakegang på 2,4 prosentpoeng fra forrige valg.

Knapt rødgrønt flertall

Det foreløpige resultatet gir 144 representanter i Riksdagen for de tre rødgrønne partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet og 143 representanter til fire borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna i den såkalte Alliansen.

Poll of polls rett før valget tydet på at de rødgrønne ville ende opp med 147 mandater, mens Alliansen ville få 138.

Sverigedemokraterna ligger an til å få 62 mandater, ikke 64 som meningsmålingene tydet på.