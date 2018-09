Styrtregnet i Kristiansand ga fire nye norgesrekorder

Nyheter

Hele fire offisielle norgesrekorder for intens nedbør ble satt under styrtregnet over Sørlandet fredag.

I tillegg ble det satt en rekke uoffisielle rekorder, målt av en privat målestasjon, skriver VG.

Ifølge avisen ble det ved den offisielle målestasjonen Duekniben like vest for Kristiansand sentrum fredag satt nye norske rekorder for intens nedbør. Rekordene gjelder nedbørsmengde over henholdsvis to, tre, fire og seks timer.

I tillegg har en privat målestasjon i samme område satt enda høyere rekorder – for nedbør over to timer, tre timer og seks timer.

– Det er helt vilt, sier meteorolog Bjart Eriksen til avisen.

– Den private måleren i Hannevikåsen i Kristiansand har målt 132,1 mm nedbør på tre timer. Det er ekstremt, når vi vet at den norske døgnrekorden, som er satt i Matre i Hordaland i 1940, er på 229,6 mm, fortsetter meteorologen.

De nye offisielle rekordene fra målestasjonen i Duekniben i Kristiansand er på 101,1 mm på to timer, 122,0 mm på tre timer og 134,7 mm på seks timer.