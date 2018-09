Statsvitere uenig om Löfven vant eller tapte

Nyheter

– Regjeringen har tapt valget. Velgerne krever dermed at den tar ansvaret. Man har ikke gitt regjeringen fornyet tillit. Jeg syns egentlig at regjeringen bør ta følgene av dette, sier professor Li Bennich-Björkman ved universitetet i Uppsala.

Alt snakk om såkalt blokkoverskridende samtaler virker derfor kunstig, mener hun.

– Hvilke samtaler skal føres av en regjering som faktisk har tapt valget, spør Bennich-Björkman.

Statsviteren Marja Lemne er uenig.

– Man kan ikke se bort fra at regjeringen har styrt med støtte fra Vänsterpartiet og at de har gått mye fram. Selv om partiene som sitter i regjering har gått tilbake, så er det ikke noen dramatisk nedgang for regjeringsgrunnlaget. Det syns jeg er et spørsmål som må diskuteres, sier hun.

Bennich-Björkman mener valget ble mindre dramatisk enn ventet.

– Det ble ikke den smellen som man skulle kunne tro før valget, selv om det ble stor framgang for Sverigedemokraterna, sier hun.

– De tar for seg både fra Socialdemokraterna og Moderaterna og har på ett eller annet vis formidlet et bilde av det liberale samfunnet, men jeg er usikker. Det er ganske vanskelig for en del personer å bytte parti, sier hun.

Lemne er ikke særlig overrasket over valgresultatet.

– Det uventede er vel at Socialdemokraterna ikke gikk mer tilbake, sier hun.