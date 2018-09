Høye strømpriser sender konsumprisen opp

Nyheter

Strømprisene har steget med hele 37,9 prosent i løpet av de siste tolv månedene, ifølge de ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er først og fremst nesten en dobling i strømprisene som bidrar til dette, opplyser SSB.

Strømprisene i august ble den høyeste på ti år, ifølge LOS Energy. Systemprisen i august ble i snitt 50,25 øre per kilowattime. Prisen for juli og august er de høyeste vi har hatt, uavhengig av årstid, siden vinteren 2011.

Den tørreste sommeren i nyere tid er årsaken til de usedvanlig høye strømprisene.

Nedgang i matprisene

Matprisene har for vane å falle fra juli til august og sank i år med 1,6 prosent fra juli til august.

– Matprisene har hatt en svak prisutvikling over lang tid. Denne trenden fortsetter fra juli til august 2018, sier direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare, som legger til at prisnedgangen er som forventet.

Fra juli til august gikk konsumprisindeksen ned 0,4 prosent. Hovedårsaken til dette skyldes rimeligere flybilletter, som hadde en samlet nedgang på 25,2 prosent i august. Både prisen på innenlands- og utenlandsbilletter gikk ned, spesielt sistnevnte.

En økning i priser på klær og bøker bidro til å dempe konsumprisindeksens nedgang i august.

Kronen styrket

Kronen styrker seg etter at tolvmånedersveksten i den norske kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte på 1,9 prosent i august, opp 0,5 prosentpoeng fra juli. Det er høyere enn ventet, ifølge E24.

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets spår at dette kan føre til en renteheving i september.

– Dette er klart høyere enn Norges Bank forventet, og det er absolutt et argument for at Norges Bank ikke bare skal sette opp renten i september, men også heve renteprognosen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Kjerneinflasjonen er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, og i dette tallet er veksten de siste tolv månedene justert for avgiftsendringer og energivarer er holdt utenfor.