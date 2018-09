Endte i grøfta etter å ha kjørt i 150 km/t på slitte sommerdekk – må møte i retten

Nyheter

En mann i 20-åra fra Fræna må møte i Romsdal tingrett i slutten av oktober, tiltalt for brudd på vegtrafikkloven.

Det var søndag 29. april 2018 klokka 19.20 at mannen kjørte bil med altfor høg fart og med slitte sommerdekk. Farta ble målt til cirka 150 kilometer i timen i ei 70-sone. Ved Myrbostadvegen i Fræna mistet tiltalte kontrollen over kjøretøyet i forbindelse med ei forbikjøring. Bilen fikk sleng, kjørte utfor vegen og rullet flere ganger rundt før den landet i grøfta. Mannen ble slengt ut av bilen, og ble liggende cirka 25 meter fra den. Han ble påført store personskader og kjøretøyet ble totalvraket.

Mannen står tiltalt for flere brudd på vegtrafikkloven. Blant annet for å ha «overtrådt bestemmelsen om at enhver skal være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade» og for å ha kjørt med høgere hastighet enn angitt.

Saka skal opp for Romsdal tingrett 29. oktober.