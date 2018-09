Nyheter

Markering av verdensdagen for selvmordsforebygging

Mandag markeres Verdensdagen for selvmordsforebygging. Statsminister Erna Solberg besøker Else Kåss Furuseth, som holder åpent hus i anledning verdensdagen for forebygging av selvmord.

Hvert år tar 500–600 mennesker sitt eget liv i Norge, og omkring ti ganger så mange forsøker å gjøre det.

Rapportlansering – sårbare minoritetsjenter

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) deltar på presentasjon av ny rapport fra NOVA om minoritetsjenter som blir utsatt for vold og sterk kontroll hjemme.

NOVA-forskerne Anja Bredal og Eli Ramsvik Melby ved Oslo Met har undersøkt barnevernets håndtering av slike saker, og hvordan jenter i målgruppen har opplevd sitt møte med barnevernet.

Putin møter Xi til toppmøte

Russlands president Vladimir Putin møter Kinas president Xi Jinping. De to skal blant annet diskutere fredsframstøtene på Korea-halvøya. Også Nord-Koreas leder Kim Jong-un var invitert.

Toppmøtet i byen Vladivostok ved Russlands østkyst arrangeres av Putin. Xi skal også være til stede under Det østlige økonomiske forum, som pågår fra 11. til 13. september.

Nytt Syria-toppmøte

FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, leder et møte med representanter fra Russland, Iran og Tyrkia.

Mistura ba tirsdag presidentene i Russland og Tyrkia, som støtter henholdsvis regimet og opprørerne, om å snakke sammen for å hindre en militæroffensiv i Idlib-provinsen.

Menneskerettigheter i søkelyset

Menneskerettigheter står i sentrum flere steder internasjonalt når Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) holder sin årlige menneskerettskonferanse i Warszawa samtidig som FNs menneskerettsråd åpner sin 39. sesjon i Genève.

Sesjonen i Genève blir den første som ledes av rådets nye høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.