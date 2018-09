Nyheter

Löfven bli sittende i Sverige etter valget

Etter et jevnt valg der ingen av blokkene fikk flertall, gjorde Stefan Löfven det natt til mandag klart at han blir sittende som statsminister. Opposisjonspartiene krever hans avgang.

– Alliansen er klart større enn regjeringen. Denne regjeringen har gjort sitt, den burde aldri ha tiltrådt til å begynne med, og nå skal den gå av, sa Moderaternas leder Ulf Kristersson.

Dramatisk knivangrep i Paris

En mann gikk til angrep på tilsynelatende tilfeldige personer med kniv utenfor en kino i Paris sent søndag kveld. Vitner jaget etter gjerningsmannen og forsøkte å stanse angrepet. Politiet opplyser at mannen skadet til sammen sju personer, hvorav fire fikk alvorlige skader, før han ble pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Motivet for angrepet er foreløpig ukjent, men det skal ikke være snakk om et terrorangrep.

CBS-sjef går av etter anklager

Toppsjef i CBS Leslie Moonves går av etter anklager om seksuelle overgrep mot en rekke kvinner, opplyser kringkastingsselskapet.

Ytterligere seks kvinner sto søndag fram i en artikkel i The New Yorker og hevdet Moonves har tvunget dem til å utføre oralsex på ham, at han blottet seg for dem og at han utsatte dem for fysisk vold.

Alibaba-gründer avslører framtidsplaner

Kinas rikeste mann Jack Ma gjorde det kjent på fødselsdagen sin at han går av som styreleder i nettselskapet Alibaba om nøyaktig et år, samme dag som han blir 55 år gammel.

Ma var ventet å kunngjøre en plan for fremtiden mandag formiddag, og det har vært knyttet stor spenning til hans egen rolle i Alibaba.

Djokovic beseiret del Potro i US Open

Serbiske Novak Djokovic tok sin tredje seier i US Open søndag, da han slo argentineren Juan Martin del Potro i finalen med sifrene 6-3, 7-6, 6–3.

Djokovic er nå på nivå med Pete Sampras, med 14 Grand Slam-seire loggført, på tredjeplass på lista. Øverst troner Roger Federer med 20 titler, foran Rafael Nadal med 17.