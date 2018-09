Nyheter

Byggefeltet i Aureosen har vært uten vann fra 11.30-tiden mandag formiddagen. Årsaken skal være at hovedvannledningen ved et uhell skal ha blitt gravd av. Fræna vann og avløp er på stedet for å reparere skaden, slik at innbyggerne skal få vann igjen så raskt det lar seg gjøre.