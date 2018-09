Nyheter

Mandag formiddag ble ei hovedvannledning kuttet av under et gravearbeid i Aureosen. Det medførte at byggefeltet i Aureosen, samt indre og ytre Hoem og Vågøya ble uten vann. Ved 14.30-tida bekrefter leder for teknisk drift og anlegg i Fræna Kommune, Heidi Rønning, at indre og ytre Hoem og Vågøya har fått vannet tilbake.

– Byggefeltet i Aureosen vil ha vannet tilbake igjen om to timer, forteller Rønning.