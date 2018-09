Nyheter

En mann fra Rauma må svare for fire tilfeller av promillekjøring når saka mot ham skal opp i Romsdal tingrett i neste uke.

Det var i januar at mannen, i løpet av bare åtte dager, ble tatt fire ganger for kjøring med promille. To av gangene skjedde samme dag.

Han er også tiltalt for å ha kjørt bil uten førerkort ved tre tilfeller.