Hektisk natt for politiet i Møre og Romsdal

Nyheter

Malmefjorden kl. 23.29: Beruset mann i 30-åra fra Molde innbrakt og satt i drukkenskapsarrest. Anmeldt for ordensforstyrrelse - gikk til angrep på forbipasserende par.

Molde kl. 23.42: Mann i 20-åra fra østlandet anmeldt for drikking på offentlig sted i Molde sentrum.

Volda kl. 00.25: Jente i slutten av tenårene fra Volda tatt hånd om av politiet - overstadig beruset - kjørt legevakt - foreldre varslet

Kristiansund kl. 00.31: Mann i 40-åra bosatt i Kristiansund anmeldt for bæring av kniv i Kristiansund sentrum.

Vestnes kl. 00.36: Kvinne i slutten av tenårene anmeldt for kjøring av bil uten gyldig førerkort. I samme sak, mann i 20-åra anmeldt for kjøring i beruset tilstand.

Kristiansund kl. 01.02: Beruset mann i 20-åra fra Kristiansund ivaretatt av politiet ved et av byens serveringssteder - kjørt hjem.

Kristiansund kl. 01.11: Mann i slutten av tenårene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest. Anmeldes for ordensforstyrrelse - slo eller forsøkte å slå en flaske i hodet til en annen.

Surnadal kl. 01.47: Melding om slagsmål på Skei - ung mann i slutten av tenårene slått av ukjent mann. Gjerningsmannen forlatt stedet.

Kristiansund kl. 02.27: Mann i 20-åra fra Kristiansund bortvist fra sentrum - yppet til bråk utenfor et av byens serveringssteder

Brattvåg kl. 02.31: Mann i 20-åra fra Haram meldte at han hadde blitt slått i ansiktet med et ølglass - ikke alvorlig skadet. Mann i 30-åra fra Haram anmeldt for forholdet

Stranda kl. 04.16: Mann i 20-åra fra Ålesund innbrakt og satt i drukkenskapsarrest - oppført seg truende og utagerende på en privatadresse - anmeldes for ordensforstyrrelse

Volda kl. 04.33: Mann i 20-åra fra Ulstein utsatt for vold - slått i hodet - gjerningsmannen kjent.

Ålesund kl. 02.45: Mann i 50-åra siktet for kjøring i beruset tilstand i Ålesund.

Volda kl. 02.48: Mann i 20-åra anmeldt for urinering på off-sted i Volda

Volda kl. 02.30: Mann i 20-åra anmeldt for drikking på off.sted i Volda.