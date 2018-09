Ekspert: Heller mot maktskifte i Sverige

Nyheter

– Slik det ser ut nå, peker det mot et maktskifte. Alliansen ser ut til å kunne bli noe større enn de rødgrønne partiene, sier professor Tommy Möller ved Stockholms universitet til NTB.

Valgdagsmålingene fra TV4 og SVT tyder på nokså dødt løp mellom blokkene.

– For regjeringsspørsmålet er det heller ikke avgjørende hvilken blokk som blir størst, men hvilken regjering som kan dannes med utgangspunkt i valgresultatet, understreker han.

– Det kommer til å bli vanskelig for Alliansen å danne regjering, selv om det er mest sannsynlig. Det forutsetter nemlig at man vil regjere med passiv støtte fra Sverigedemokraterna, noe som er vanskelig for Centerpartiet og Liberalerna med tanke på det man har sagt i valgkampen.

Statsviteren peker på at Miljöpartiet ofte blir overvurdert i valgdagsmålinger og derfor kan falle under sperregrensen på 4 prosent utover kvelden. Samtidig kan Sverigedemokraterna vokse, ettersom partiet ofte blir undervurdert – og partiet vil stille betingelser for å støtte en regjering.

– Om Miljöpartiet ikke kommer inn i Riksdagen, kommer Alliansen til å bli større enn det rødgrønne alternativet, påpeker Möller.

Ifølge SVTs valgdagsmåling fikk partiet støtte fra bare 4,2 prosent av velgerne.

– Mandag starter den vanskelige prosessen. Noen partier kommer til å måtte gå tilbake på sine nokså kategoriske uttalelser, og slikt kan koste dem troverdighet. Men Sverige må ha en regjering, det er utgangspunktet, sier Möller.