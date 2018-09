Nyheter

Valgdag i Sverige

Med to blokker der ingen ligger an til å få flertall og ingen vil gi den andre blokken regjeringsmakt, kan det bli et valg med mange ubesvarte spørsmål når svenskene skal stemme søndag.

De første valgdagsmålingene er ventet når valglokalene stenger klokken 20, og et par timer senere vil foreløpige mandatfordelinger foreligge.

Regionalvalg i Russland

Det er ventet lav oppslutning om de lokale valgene i Russland søndag.

Under valget skal det blant annet velges ny ordfører i Moskva, men ingen av de viktigste opposisjonskandidatene greide å få navnet sitt på stemmeseddelen, og dermed er Sergej Sobjanin sikret gjenvalg som ordfører.

Nord-Korea markerer 70 års uavhengighet

Nord-Korea har i flere uker forberedt den store militærparaden som søndag er ventet å bli en framvisning av militær styrke når landet feirer 70 år med uavhengighet. Flere hundre militære kjøretøy med tusenvis av soldater tok oppstilling langs elvebredden i Pyongyang ved morgengry søndag.

Vanligvis vises raketter og våpen fram som en del av paraden, men analytikere spår at det blir mindre våpenskryt denne gangen.

Friluftslivets uke avsluttes med teltjakt

Friluftslivets uke avsluttes med teltjakt på ti ulike steder i Norge. Det blir plassert ut ti telt på hemmelige steder i Norge. Finner man teltet denne dagen, er man med i trekningen om å vinne det.

Den siste uka er det lagt ut hint på Facebook om hvor teltene skal bli plassert, men teltene skal ikke settes opp før søndag.