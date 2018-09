Nyheter

Jakter gjerningsmenn etter vold i Kristiansand

En 16 år gammel gutt og en 23 år gammel mann er utsatt for vold i Kristiansand lørdag kveld. Politiet ser episodene i sammenheng fordi hendelsene fant sted innenfor et kort tidsrom og like ved samme bussholdeplass på Oddernes sent lørdag kveld.

En av de fornærmede har forklart at det er snakk om flere gjerningsmenn.

SVT ikke velkommen på SD-valgvake

Sverigedemokraterna (SD) i Skellefteå utestenger den svenske rikskringkasteren fra sin valgvake søndag, fordi partiet ikke har tillit til at SVT kan rapportere korrekt fra valgvaken.

SVT har ikke beklaget å ha tatt avstand fra SD-leder Jimmie Åkessons uttalelser om innvandrere og arbeidsmarked fredag, slik SD har krevd.

Sønner overtar valgkamp i Brasil

Brasils ledende presidentkandidat Jair Bolsonaros sønner Flavio og Eduardo tar styringen på valgkampen mens faren kommer seg etter et alvorlig knivangrep.

Bolsonaro (63) var på et valgmøte i byen Juiz de Fora nord for Rio de Janeiro torsdag, da han ble angrepet av en venstreorientert aktivist og stukket i magen.

Tropisk storm på vei mot USA blir orkan

Ekstremværet Florence vil trolig øke og nå orkan styrke før det når kysten av delstatene Nord- og Sør-Carolina i USA, advarer meteorologene.

Den tropiske stormen er ventet å slå inn over USA som orkan torsdag. Et så kraftig uvær har ikke vært meldt for det aktuelle området på flere tiår.

Klimademonstrasjoner verden rundt

Titusener av mennesker deltok lørdag i nærmere 1.000 « Rise for Climate »-markeringer i mer enn 90 land over hele kloden.

Det var to budskap til verdens ledere: Få fart på det grønne skiftet og sørg for å beskytte folk som bor i områder mest utsatt for klimaendringer.

Osaka slo rasende Williams i US Open

Tennisstjernen Serena Williams fikk poengstraff, kalte dommeren en tyv og var så sint at hun gråt da 20 år gamle Naomi Osaka fra Japan vant US Open.

Den høydramatiske finalen endte 6-2, 6-4, og Osaka er dermed den første japanske kvinnen som har vunnet en Grand Slam-tittel.