Nyheter

Støre starter den lange valgkampen

Det er ett år igjen til kommunevalget og Arbeiderpartiet med leder Jonas Gahr Støre markerer starten på den lange valgkampen over hele landet. Støre drar direkte fra valgkampavslutning i Sverige til valgkampåpning på Mortensrud i Oslo. Her vil han være til stede på partiets stand på Mortensrud-festivalen klokka 15.

Statsministerduell i Sverige

Det store spørsmålet før valget i Sverige er hvem som kan bli statsminister, når ingen av de to blokkene ligger an til å få et flertall av stemmene. Socialdemokraternas Stefan Löfven møter Moderaternas Ulf Kristersson til debatt hos TV4 klokka 20.

Kristersson kom best ut av partilederdebatten fredag, ifølge en meningsmåling gjort for avisa Expressen av Demoskop.

Nye demonstrasjoner i Chemnitz

Ytre høyre-grupper arrangerer enda en demonstrasjon mot innvandring i den tyske byen Chemnitz, der det har vært flere store antimigrasjons-demonstrasjoner de siste to ukene.

Ifølge politiets anslag deltok over 2.300 ytre høyre-tilhengere i protesten fredag kveld, under slagord som «sikkerhet for Chemnitz» og «vi er folket».

Solberg deltar i prideparaden i Stavanger

Statsminister Erna Solberg deltar i Pride-paraden i Stavanger klokken 14 og taler til Stavanger på Skeivå i Byparken ved Breiavatnet om lag klokka 15. Stavanger på Skeivå arrangeres av FRI Rogaland og går varer fram til søndag.

Filmfestivalen i Venezia avsluttes

Festivalen avsluttes med utdeling av Gulløven og andre priser. Filmen «First Man», om Neil Armstrong og måneferden i 1969, er en av 21 sterke titler som kappes om Gulløve-heder.

Andre filmer i hovedkonkurransen er blant annet Alfonso Cuaróns dels selvbiografiske «Roma» og Giorgos Lanthimos «The Favourite».