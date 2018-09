Nyheter

Mann skadd i knivstikking i Oslo

En mann i starten av 40-årene ble alvorlig skadd i en knivstikking i Brugata i Oslo. Fornærmede fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet, men ble senere kjørt til Ullevaal sykehus.

– Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Krimvakta er på stedet og sikrer tekniske spor, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Syklist til sykehus med alvorlige skader

En syklist pådro seg alvorlige skader i hodet da han mistet kontrollen over sykkelen sin i Oslo. Ingen andre skal ha vært involvert i ulykken.

– Vi fikk melding 2.09 om at en person skulle være hardt skadd ved Tvetenveien. Han skal ha syklet og mistet kontrollen. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Tidligere Trump-rådgiver dømt til fengsel

George Papadopoulos, tidligere valgmedarbeider for Donald Trump, ble fredag dømt til 14 dagers fengsel for å ha løyet til FBI om kontakt med russere. Dommeren har i tillegg dømt Papadopoulos til en bot på 9.500 dollar og 200 timers samfunnstjeneste.

– I januar 2017 gjorde jeg en forferdelig feil som jeg betalte dyrt for. Jeg skjemmes. Jeg var ung og ambisiøs, sa Papadopoulos i retten.

Nord- og Sør-Korea deler fredserklæring via FN

Nord- og Sør-Korea har bedt FN videreformidle en erklæring fra april der landenes ledere ble enige om å fjerne alle kjernefysiske våpen fra Koreahalvøya.

Ved å sende erklæringen til alle de 193 medlemmene av FN sier Nord-Korea at de to statene nå ønsker å vise at de «definitivt har gått inn i fredens nye spor, forsoningen og samarbeidets bane.»

Skadd Nadal ute av US Open – del Potro til finalen

Argentinske Juan Martin del Potro er i finalen i US Open etter at tittelforsvarer Rafael Nadal fra Spania måtte trekke seg fra semifinalen med kneskade.

Del Potro ledet semifinalen 7–6 (7/3), 6–2 da Nadal måtte kaste inn håndkleet i andre sett. Argentineren møter Djokovic i finalen søndag.