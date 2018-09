Nå tror pensjonistlederen på eldreopprør

Nyheter

Det er Ottar Befring, leder i Molde Pensjonistforening, som har ført uttalen i pennen. Tirsdag hadde pensjonistforeningen møte. Der diskuterte de både oppslag i Romsdals Budstikke vedrørende eldreomsorgen, ansattes beskrivelser av situasjonen, eldre sjøl sine opplevelser og Molde eldreråds sin uttalelse fra dagen før. Deretter forfattet de sin egen uttale. Der ber de politikere og administrasjon om å ta affære, og skriver blant annet;

«Gjennom fleire reportasjer og lesarinnlegg i Budstikka, og ved sjøloppleving, erfarer vi at situasjonen i eldreomsorga i Molde no er kritisk og ute av kontroll.»

– Hørt og sett nok

– Medlemsmøtet sluttet seg til den skarpe uttalelsen uten forbehold. Det kom klare signal på at de mente vi måtte være tydelige og ikke gå rundt grøten, sier Befring.

– Er det en ny tydelighet å spore hos de eldres organisasjoner nå?

– Ja. Vi har hørt nok og sett nok. Nå må det bli resultat. En del eldre er oppgitt over at politikerne ikke ser ut til å ville ta dette på alvor, sier Befring.

– Korttidsplassene er jo nøkkelen. Men disse er opptatt av langtidspasienter. Dermed blir folk liggende for lenge på sjukehus og får ikke rehabiliteringen de skulle hatt. Og heimesjukepleien har ikke kapasitet til å ta imot. Det blir en runddans, sier Befring.

– Vil du beskrive det som nå skjer som et gryende eldreopprør?

– Mye tyder på at man står framfor et eldreopprør, ja. Og som det er viktig å ta fatt i, sier Befring.

– Fungerer ikke

Pensjonistforeningen råder ansvarlige politikere og ledere i kommunen til «å sette seg sammen og finne gode og verdige løsninger både på kort og lang sikt».

I sin uttale er foreningen også kritisk til at Røbekk sjukeheim ble lagt ned for noen år siden.

«Molde kommune er vel kjende med behovet for sjukeheimsplassar. Likevel vart den velfungerande Røbekk Sjukeheim lagt ned og omorganisert. I staden skulle omsorgsboliger med heildøgns bemanning gi tilfredsstillande tilbod! Det er tydeleg at dette ikkje fungerer! «, skriver Befring på vegne av Pensjonistforeningen.

Vil ha sjukeheimsplasser

Foreningen peker på at kommunen står foran store utfordringer når det gjelder tilbudet til de eldre. Særlig til de over 80 år. Og mens politikerne de siste åra har snakket mye om behovet for heldøgnsbemannete omsorgsboliger, mener Molde Pensjonistforening at kommunen må vektlegge behovet for sjukeheimsplasser framfor omsorgsboliger med heldøgns pleie.

«Ved å satse på bygging av fleire langtidsplasser i sjukeheim, vil korttidsplassane kunne nyttast meir som tiltenkt, gi meir spesialiserte tilbod og utsetje behovet for tildeling av langtidsplass!», skriver Befring.

Eldrerådet bekymret

Dagen før Molde Pensjonistforening hadde sitt møte var Molde eldreråd samlet. Også de skriver at de er «djupt bekymret over situasjonen i deler av pleie- og omsorgssektoren.»

«Flaskehalsen er knapphet på sjukeheims, der det ikke er mulig å imøtekomme behovene for både langtids- og korttidsopphold, noe som medfører unødig belastning for både hjelpetrengende, pårørende og personale. Dette har vært påpekt gjennom flere år, men det politiske miljøet i Molde synes ikke å ha tatt alvoret i situasjonen inn over seg», skriver eldrerådet. De er også opptatt av de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

«Man kan ikke basere seg på at disse skal utsettes for urimelig press for å «holde det gående», skriver eldrerådet. De mener, som Pensjonistforeningen; at løsningen er flere sjukeheimsplasser.