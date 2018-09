Nyheter

Høyre og Ap starter valgkampen

Statsminister Erna Solberg innleder Høyres kommunalkonferanse i Stavanger fredag ettermiddag, med rundt 630 deltakere, inkludert ordførerkandidater, lokale tillitsvalgte, partiledelsen og stortingsrepresentanter.

Arbeiderpartiet åpner sin høstkampanje over hele landet denne helga, dog uten partileder Jonas Gahr Støre, som er i Stockholm fra fredag for å støtte Stefan Löfven i en svenske valginnspurten.

Årets Matstreif i gang på Rådhusplassen

En av Norges største matfestivaler åpnes av landbruks- og matminister Bård Andre Hoksrud (Frp), ordfører Marianne Borgen (SV) og Inger Solberg, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

Det blir blant annet NM i honning, NM i sjømatprodukter og NM i sjømathandel fredag og mulighet for barn å lage eget smør på kokkekurs med kokker fra Kulinarisk Institutt.

Toppmøter om kritisk situasjon i Syria

Irans president Hassan Rouhani, Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtes til toppmøte om Syria, mens USA innkaller Sikkerhetsrådet til møte for å diskutere situasjonen i opprørskontrollerte Idlib.

De siste dagene har hundrevis av sivile flyktet i frykt for en varslet storstilt offensiv fra Syria mot provinsen.

Dom ventes mot Trump-rådgiver

George Papadopoulos, utenrikspolitisk rådgiver for president Donald Trump under valgkampen i 2016, får trolig dom i saken der han er tiltalt for å ha løyet om sin kontakt med russiske agenter mens han jobbet for Trump.

31-åringen ble pågrepet i juli i fjor i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning. Han har tilstått å ha løyet om kontakten han hadde russere

Nye demonstrasjoner i Chemnitz

Ytre høyre-bevegelsen «Pro Chemnitz» arrangerer ny demonstrasjon i den østtyske byen.

Tusenvis deltok i protestene i slutten av august, og flere ble skadd da noen av dem barket sammen med motdemonstranter. Mange har etterlyst en fordømmelse av volden fra innenriksminister Horst Seehofer, som torsdag uttalte at migrasjon er «roten til alle de politiske problemene» i Tyskland i dag.