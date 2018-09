Nyheter

Fem personer hentet ned fra Besseggen – én savnet

Politiet i Innlandet meldte om aksjonene på Twitter i 22-tiden. Et turfølge på fem personer ble reddet ned nett til fredag, mens det fremdeles pågår søk etter en kvinne som ikke kom seg over Besseggen i Oppland torsdag.

Den savnede kvinnen i 50-årene var sammen med et turfølge på seks-sju personer, men kom bort fra de andre og ble sist sett i 16-tiden torsdag.

Giuliani sier Trump ikke vil svare

Det vil ikke bli aktuelt for president Donald Trump å svare på spørsmål verken skriftlig eller muntlig om Trumps påståtte forsøk på å hindre etterforskningen av en mulig russisk innblanding i presidentvalget, sier advokat Rudy Giuliani til AP torsdag.

To dager tidligere åpnet spesialetterforsker Robert Mueller for å la Trump forklare seg skriftlig.

Brasiliansk presidentkandidat knivstukket

Den brasilianske presidentkandidaten Jair Bolsonaro har blitt knivstukket under et valgkamparrangement. Skadene er alvorlige, ifølge Bolsonaros sønn. Høyrepopulisten deltok på et valgmøte i byen Juiz de Fora nord for Rio de Janeiro torsdag da han ble stukket i mageregionen.

Angriperen, som er navngitt, ble banket kraftig opp av Bolsonaros tilhengere etter angrepet.

Alex Jones permanent utestengt fra Twitter

Twitter har besluttet permanent å utestenge ytre høyre-konspiratoriker Alex Jones, som allerede er ekskludert fra Facebook og YouTube.

– Vi gikk til dette skrittet basert på nye meldinger om tweeter og videoer lagt ut i går som bryter med våre retningslinjer om krenkende oppførsel, i tillegg til kontoenes tidligere brudd på reglene, uttaler Twitter.

Williams og Osaka klare for US Open-finale

Den amerikanske tennisstjernen Serena Williams er klar for sin niende US Open-finale etter at hun enkelt beseiret latviske Anastasija Sevastova i semifinalen. Kampen endte 6-0, 6-3 og var unnagjort på 66 minutter.

I den andre semifinalen vant det japanske stjerneskuddet Naomi Osaka over amerikanske Madison Keys med sifrene 6-2,6-4. Finalen spilles lørdag.