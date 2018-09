Nyheter

Politiet forfølger en bil i Sunndal etter at en mann i 30-åra forsøkte å unndra seg kontroll. Mannen er mistenkt for å være påvirket av rus etter farefull kjøring. Mannen har ikke gyldig førerkort. Mannen anmeldes og kjøretøyet beslaglegges. Mannen vil også bli framstilt for blodprøve, melder politiet via Twitter.