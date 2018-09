– Jeg skulle ønske flere brydde seg om klima og miljø. Det angår oss alle!

Nyheter

MOLDE: Fredag streiket elever over hele Norge i klimaprotest. Natur og ungdom var initiativtaker bak streiken, som var inspirert av svenske Greta Thunbergs skolestreik. På Rådhusplassen i Molde var flere ungdommer samlet. I Møre og Romsdal var streiken et samarbeid mellom Natur og ungdom og Sosialistisk ungdom. Under aksjonen la de streikende fram flere krav.

– Ingen nye olje- og gasslisenser skal tildeles, oljetillatelser i Barentshavet skal trekkes tilbake, satsingen på kollektivtransport skal økes, ingen nye flyplasser skal bygges og ingen skal utvides. Vi krever også at alle norske jernbaner skal elektrifiseres, sier leder i NU Molde, Astrid Stavik Tautra.

Hun sto på Rådhusplassen sammen med fylkeslederen I SU, Victor Starheim, Magne Stokke og Elise Stokke fra SU i Volda. I hendene holdt de skilt med ulike budskap. «Dere fucker med framtida vår!!!» og «skolestreik for klimaet.»

– Dagens skolestreik handler om å få politikerne til å ta miljø på alvor. Vi håper de vil lytte til kravene vi stiller, sier Stavik Tautra.

Etterlyser engasjement

Engasjementet er stort blant de frammøtte, men Stavik Tautra skulle ønske enda fler hadde tatt turen.

– Jeg trodde det kom til å komme mange i dag. Flere har sagt at de planla å ta turen. Men om én har ombestemt seg, er det store muligheter for at flere gjør det, sier hun.

Stavik Tautra forteller at hun er misunnelig på andre lokallag rundt om i landet.

– I Molde bruker de engasjerte stort sett engasjementet sitt i ulike politiske parti. Det virker som om det å ikke engasjere seg har blitt en del av kulturen i byen. Jeg har bestandig syntes at det var for lite engasjement i Molde, og ville gjøre noe med det. Derfor meldte jeg meg inn i NU. Etter å ha vært på seminar og sommerleir og truffet likesinna, ble jeg skikkelig ivrig på å få til ei endring i Molde, sier hun.

– Angår oss alle

Stavik Tautra skulle ønske enda fler brydde seg om miljø og klima.

– Det angår oss alle. Vi merker miljøkonsekvensene av det vi driver med allerede. Det er ekstra viktig at innbyggere i de rike landene bryr seg, for det er vi som står bak mesteparten av utslippet, som igjen går utover de fattigste landene, sier hun.

Fredag var det aksjoner i Oslo, Molde, Bergen, Egersund, Gjøvik, Elverum. Trondheim, Tromsø, Nesodden, Alta og Haugesund.

– Ungdom ser at de er nødt til å ta et oppgjør med politikere og næringslivsledere som ikke tar hensyn til klima. De kommer ikke til å være her når klimaendringene blir verre, men det kommer vi til å være, sier Andreas Randøy, sentralstyremedlem i NU til NTB.