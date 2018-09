NRK: Spillergruppen forventer Hegerberg-beklagelse før retur

Nyheter

Etter at kvinnelandslaget slo Nederland 2-1 og kvalifiserte seg til VM har det igjen blitt tema om landslagsledelsen bør forøke å få Ada Hegerberg med på landslaget. Men ifølge NRK sitter en slik Hegerberg-retur svært langt inne hos spillergruppen. NRK skal ha fått opplyst fra en rekke kilder i og rundt landslaget at kun en god og oppriktig unnskyldning foran dem er godt nok.

Det skal være spesielt én uttalelse Ada Hegerberg kom med til Aftenposten de reagerte sterkest på.

– Jeg føler alltid at jeg har vært en dårligere spiller når jeg har dratt hjem fra samling, og slik skal det ikke være, uttalte Hegerberg til avisen.

Spillergruppen skal ha følt at dette beviser at 23-åringen også gir dem skylden for at hun droppet landslagsspill.

Hegerberg bekrefter onsdag at hun ikke er interessert i å returnere til landslaget. I et intervju med Aftenposten gjør hun det klart at ingenting er forandret for hennes del og at avgjørelsen ikke var basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden.