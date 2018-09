Nyheter

Bompengeopprøret til Oslo

Bompengeopprøret som startet på Jæren i august, kommer til Oslo torsdag kveld. Det er varslet at flere hundre skeptikere vil kjøre i kortesjen som skal kjør i 15–20 kilometer i timen på motorveien fra Sandvika til Oslo i protest mot 53 nye bomstasjoner.

I tillegg til dagens bomring skal Oslo fra 1. mars neste år også få en indre ring som i hovedsak skal gå langs Ring 2.

Kronprinsparet tar farvel med Vestfold

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avslutter årets fylkesbesøk i Vestfold. Kronprinsparet skal tilbringe dagen i Larvik kommune, hvor de skal besøke Kjærrafossen i Lardal og Fredriksvern i Stavern.

Under sitt tre dager besøk de kongelige også vært innom også besøke Horten, Færder og Svelvik kommune, sistnevnte er en av kommunene som snart er historhet når den slås sammen med Drammen og Nedre Eiker i 2020.

Skripal-saken i Sikkerhetsrådet

Storbritannia har bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere novitsjok-attentatet, dagen etter at britene anklaget to navngitte russere for forgiftningen. Russland vil være representert på møtet.

Britisk politi opplyste onsdag at det har utstedt en europeisk arrestordre mot Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, siktet for å ha planlagt drap og for drapsforsøk på Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury 4. mars i år.

Macron, Michel og Rutte drøfter EUs framtid

Frankrikes president Emmanuel Macron, Belgias statsminister Charles Michel og Nederlands statsminister Mark Rutte besøker Luxembourg, der de møter landets statsminister Xavier Bettel. EUs framtid er blant temaene som skal diskuteres.

Rutte er en av dem som har uttalt seg sterkt om brexit, og etter Storbritannias beslutning om å trekke seg ut av unionen sa han at han «hater brexit på alle måter».