Nyheter

Onsdag har Tussentunnelen vært stengt store deler av formiddagen og deler av ettermiddagen. Årsaken er at Statens vegvesen driver med elektroarbeid på viftene inne i tunnelen. Pressekontakt for region midt, Anne Marit Øksenvåg Johansen, opplyser at tunnelen åpner igjen klokka 15.