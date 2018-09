I helga kommer sommeren tilbake

Nyheter

Ifølge Yr skal temperaturen stige opp mot 20 grader flere steder i Romsdal fredag ettermiddag og enda varmere skal det bli lørdag. I Molde er det for eksempel meldt 23 grader lørdag ettermiddag og kveld.

Men i de sørligste delene av landet kan det ventes både regn og kraftig vind. Et lavtrykk i Nordsjøen sender et kraftig nedbørsfelt inn over sørlige deler av Sør-Norge.

– Sørlandet og sørlige deler av Vestlandet, som Rogaland og deler av Hordaland, vil få mye av det samme været som på Østlandet, noe som betyr kraftig regn med en god del byger, sier statsmeteorolog Geir Olav Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

Sol og oppholdsvær

På fredag kan Agder-fylkene, Rogaland og Hordaland få kraftig vind opp mot 25 meter i sekundet, Over helga kommer også høstværet sigende med lavere temperaturer.

For nordre del av Vestlandet og Trøndelag er situasjonen en annen med sol og oppholdsvær.

– Det ventes litt nedbør og fralandsvind, men for det meste tørt og fint. Det blir temperaturer som kan komme opp mot og over 20 grader, definitivt en siste smak av sommer, sier han.

Kraftig nedbør på Østlandet

Det dårligste været er det nok Østlandet som må belage seg på. Det kommer en god del nedbør både fredag og lørdag, sammen med tordenvær og lyn, hovedsakelig østafjells.

– Særlig på deler av Østlandet kan det komme så mye som 25 millimeter nedbør i timen. Lokalt kan det komme enda mer intens nedbør, mellom 30 og 50 millimeter, opplyser statsmeteorologen.

Meteorologisk institutt har derfor utstedt et farevarsel om styrtregn på gult nivå fredag og lørdag. Den intense nedbøren varer imidlertid i såpass kort tid at det ikke er meldt om noen flomfare.

Best i nord

Værvinneren er definitivt Nord-Norge, som får et kjærkomment finvær med tørre forhold og ganske høye temperaturer til å være nordpå på denne tiden av året.

– Det vil bli bra temperaturer på mellom 15 og 16 grader på det meste, lokalt opp mot 20 grader. Dette været fortsetter også etter helgen. Faktisk blir det bedre vær og høye temperaturer utover neste uke for alle de nordligste fylkene, sier Fagerlid.

Lokalt kan det imidlertid forekomme noe morgentåke i de nordligste fylkene.