En person er funnet død etter boligbrann i Kristiansund

Oppdatert: En person er funnet død etter en boligbrann i Kristiansund natt til onsdag. Politiet kan foreløpig ikke si om det er mannen som var savnet etter brannen.

– Det ble funnet en omkommet person i huset klokken 11.43 i dag. Vi kjenner ikke til identiteten til vedkommende ennå, og kan ikke konkludere med annet enn at vi har funnet en person, sier etterforskningsleder Robert Sagli hos politiet i Møre og Romsdal til NTB.

Operasjonsleder John Bratland ved Politiet i Møre og Romsdal sier til Rbnett klokken 08.30 at brannen er under kontrolll.

– Boligen er nedbrent, og det drives nå etterslokking. Vi går nå over i et etterforskningsspor, sier Bratland.

En beboer er fortsatt savnet, og poliitiet arbeider nå med å finne ut om vedkommende fortsatt befinner seg inne i huset, eller på et annet sted.

– Det var sju personer registrert på adressen. Seks av dem er gjort rede for. Den siste, en mann født på 50-tallet, er fortsatt ikke gjort rede for, sier Bratland.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 03.32. Det var da fullt utviklet brann og fare for spredning til boligene omrking. Boligen ligger i et rekkehus i Dalegata, ved Bjørneparken på Nordlandet. Politiet opplyser til NRK at totalt 12 naboer til boligen ble evakuert grunnet spredningsfare like før klokken 4. Omtrent en time senere var faren minsket.

– Om og når de kan flytte tilbake igjen må vi ta stilling til senere, sier Bratland.

Klokken 5.15 meldte Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at en nabo var fraktet til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk.