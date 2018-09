Nyheter

Cappelen starter sin forklaring

Eirik Jensen vant i går fram med sitt krav om at aktoratet først kan starte sin utspørring av ham etter at Gjermund Cappelen har avgitt sin forklaring. Dermed er det duket for Cappelens forklaring allerede i dag, selv om han ifølge den oppsatte tidsplanen i utgangspunktet ikke skulle i vitneboksen før 20. september.

Cappelen har anket straffen på 15 års fengsel fordi han synes han fikk for liten strafferabatt etter å ha trukket Eirik Jensen inn i saken.

Ankesaken mot Madsen starter

Ankesaken mot drapsdømte Peter Madsen starter klokken 10 i København. I byretten ble Madsen dømt til livsvarig fengsel for å ha drept og partert den svenske journalisten Kim Wall i sin hjemmelagde ubåt i fjor. Han har ikke anket selve skyldspørsmålet, men kun straffeutmålingen.

Madsens forsvarer understreker at dette ikke betyr at han erkjenner drapet. Ifølge henne har ikke 47-åringen energi til å gå gjennom hele saken i en ny runde i retten. Påtalemyndigheten vil be om en fastholdelse av livstidsdommen.

Møte om rovdyrforvaltningen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har sammen med statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) invitert et utvalg berørte ordførere til møte om rovdyrforvaltningen. Også Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) er invitert til møtet.

Bakgrunnen er at ordførere fra Troms, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Nordland har skrevet et brev til statsminister Erna Solberg hvor de ber henne ta tak i rovdyrforvaltningen.

Fredssamtaler i Jemen

FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, holder en pressekonferanse i forkant av de planlagte fredssamtalene mellom den jemenittiske regjeringen og Houthi-opprørerne klokken 16.30.

Målet er å forsøke å gjenopplive fredssamtalene som kollapset i 2016. Samtalene vil også dreie seg om utveksling av fanger, samt situasjonen i havnebyen Hodeida, som nå er i frontlinjen i krigen i landet, ifølge Jemens regjering.

Kvartfinaler i US Open

Serbiske Novak Djokovic og australske John Millman skal gjøre opp om en plass i semifinalen i US Open når de møtes i kveld lokal tid, natt til torsdag norsk tid. Vinneren møter enten Marin Čilić eller Kei Nishikori, som spiller den siste gjenstående kvartfinalen.

Også på kvinnesiden skal det spilles kvartfinaler, med oppgjørene Naomi Osaka mot Lesia Tsurenko og Carla Suárez Navarro mot Madison Keys.