Petter Furberg fra Molde ny sjef for Telenor Norge

Svendsen har ledet selskapets virksomhet i Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark.

Styret i Telenor Norge har utnevnt Petter-Børre Furberg som ny administrerende direktør for virksomheten i Norge. Furberg er oppvokst i Molde. Han har jobbet i Telenorkonsernet siden 1998 og har bred erfaring fra ulike virksomheter og områder i Telenor. Han har hatt en rekke ledende stillinger, som administrerende direktør for Telenors selskaper i Myanmar og Bangladesh, finansdirektør og markedsdirektør i dtac, Thailand, og leder for Finansielle Tjenester for Telenor Group, basert på Fornebu. I dag er han konserndirektør, Cluster Head for Emerging Asia og medlem av Telenors konsernledelse. Furberg startet sin Telenorkarriere hos finansavdelingen i Telenor International i Norge.

- Petter-Børre Furberg har bred erfaring fra ulike lederroller i konsernet. Han har vært med på å lede etablerte organisasjoner, vært ansvarlig for å bygge opp et mobilselskap fra grunnen av og vært ansvarlig for utvikling av nye produktområder. Jeg er glad for at han har akseptert den krevende rollen som leder av Telenor Norge. I likhet med Berit er han en leder som skaper engasjement og entusiasme, og han er den rette personen for å ta over ledelsen av et selskap som både betyr mye for Telenor og for digitaliseringen av det norske samfunnet, sier Sigve Brekke.

Lenge forsøkt å bytte ut

Samtidig er Kaaren Hilsen ansatt som ny administrerende direktør for Telenor Sverige. Morten Karlsen Sørby er utnevnt til fungerende Cluster Head for Skandinavia etter Svendsen.

Telenor-sjef Sigve Brekke har lenge forsøkt å bytte ut Berit Svendsen, som leder Telenor Skandinavia, opplyste kilder til NRK i august. Kildene bekreftet overfor kanalen at Svendsen kjemper for å beholde posisjonen sin i teleselskapet.

Svendsen var en av Brekkes konkurrenter da han fikk toppjobben i konsernet i 2015. I vår og sommer skal han ha tilbudt henne alternative jobber i Telenor, men så langt har Svendsen – som er en av Norges mest profilerte kvinnelige næringslivstopper – takket nei.

Forsøkte å finne løsning

Konsernsjef Sigve Brekke sier han har forsøkt å finne en løsning og beholde Svendsen i konsernledelsen.

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor i en pressemelding.

– Berit Svendsen har vært en markant lederskikkelse i Telenor i en årrekke, og hun har gjort en stor innsats for selskapet og oppnådd gode resultater. Jeg har virkelig ønsket å ha med Berit videre. Jeg er lei meg for at vi ikke har lyktes med å få Berit til å ta en av disse rollene, sier Brekke.

Trist

Nå slutter Svendsen i Telenor.

– Jeg forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år. Jeg ønsker alle venner og kolleger i Telenor lykke til videre. Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier Berit Svendsen i pressemeldingen ledelsen sendte ut tirsdag morgen.

Styreleder Gunn Wærsted beklager at Svendsen nå forlater selskapet.

– Jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier Wærsted.