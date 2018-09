Mer stenging i Moldelivegen

Nyheter

Siv Oltean-Vassdal, prosjektleder i Molde vann og avløp opplyser at avdelinga fra torsdag 6. september ca. kl. 09 må endre situasjonen for stengingen av Moldelivegen.

– Dette for å ta fatt på istandsettingsarbeidene videre vestover. Det innebærer at veien vil bli stengt fra rundkjøringen i Bekkevollvegen-Moldelivegen til Per Amdams veg. Innkjøring til Sellanrå skole må skje fra øst og kjøremønsteret for parkeringsplassen vil bli endret. Det vil bli gjort mindre endringer i planen underveis (bl.a. for å tilpasse oss opprinnelig kjøremønster på parkeringsplassen når det er mulig). Stengingen antas å vare ca. 5 uker, avhengig av når vi får asfalt, heter det i uttalen fra Molde vann og avløp.