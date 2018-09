Nyheter

Redningsaksjon i Bergen

Det er iverksatt en stor redningsaksjon i Bergen etter at en tom båt ble observert kjørende i ring med motoren gående på Nordåsvannet natt til tirsdag. Nødetatene ble varslet av en nabo klokken 3.21.

En luftambulanse og et redningshelikopter driver klokken 5.20 fremdeles søk over vannet. Det er også satt inn flere båter fra Forsvaret og båt med dykkere fra brannvesenet, i tillegg til brannvesenets drone.

Storseier for presidenten i Rwanda

Rwandas president Paul Kagames parti FPR ser ut til å få 70 prosent av stemmene i parlamentsvalget mandag, ifølge foreløpig tall fra valgmyndighetene. Partiene PL og PSD, som støtter president Kagame, ligger an til å få 15 prosent av stemmene.

Miljøpartiet DGPR, som anses å være den eneste reelle motstanderen i nasjonalforsamlingen i Rwanda, ligger nær grensen for å få mandat, 5 prosent.

Kraftig tyfon på vei mot Japan

Minst 500 flyavganger er kansellert og mange tog innstilt i hele Japan der tyfonen Jebi ventes å treffe sørvestkysten med full styrke tirsdag. Det er varslet flom, sterk vind, høye bølger og kraftig regn over store deler av landet.

På morgenen tirsdag lokal tid lå stormen 90 kilometer utenfor kysten, og beveget seg med en hastighet på 35 kilometer i timen, med styrke på opptil 216 kilometer i timen i vindkastene.

Mann dømt for voldtekt av 13-åring

En mann i 20-årene fra Troms er dømt til to år og elleve måneders fengsel for å ha fått en 13 år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger foran webkamera. I tillegg dømmes mannen til å betale 200.000 kroner til jenta i oppreisningserstatning.

Mannen og den fornærmede jenta utvekslet bilder og snakket sammen på ulike chattenettsteder og over telefon i en periode på to måneder i 2016.

Krise for det danske landslaget

Spillerne i de danske andredivisjonsklubbene Brønshøj Boldklub og Frem opplyste sent i går kveld at de ikke vil ønsker å spille for landslaget dersom de blir bedt om det.

Den pågående konflikten mellom fotballforbundet og Spillerforeningen gjør at Danmark i øyeblikket står uten en eneste spiller til kampene mot Slovakia onsdag og Wales søndag. Det kan bety millionbøter og utestengelse fra internasjonale mesterskap.