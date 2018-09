Nyheter

Fremskrittspartiet har sentralstyremøte

Fremskrittspartiets sentralstyre skal ta stilling til om de vil ha Sylvi Listhaug som konstituert nestleder. Partileder Siv Jensen har vært tydelig på at sunnmøringen er favoritt til å overta posisjonen som ble ledig da Per Sandberg trakk seg fra regjeringen og partiledelsen i august.

Partiet skal også avgjøre om deres andre nestleder Ketil Solvik-Olsen kan fortsette i vervet mens han bor i USA i et år.

Dom mot Reuters-journalister i Myanmar

Dommen mot de to Reuters-journalistene som står tiltalt for å ha lekket statshemmeligheter i Myanmar, er ventet å falle i dag. Dommen skulle egentlig ha vært avsagt mandag forrige uke, men ble utsatt med sju dager. Det er ikke oppgitt noen begrunnelse for utsettelsen.

Kavanaugh grilles i Senatet

Høringene av Brett Kavanaugh, som USAs president Donald Trump har nominert som nye høyesterettsdommer i landet, begynner i Senatet. Demokratenes leder har bedt om at høringene utsettes etter at dommen mot Trumps valgkampsjef Paul Manafort og tilståelsen fra Trumps tidligere advokat Michael Cohen ble kjent.

Under et møte mellom Schumer og Kavanaugh skal den nominerte dommeren ifølge Schumer ha nektet å svare på om Trump kan stevnes for retten.

Åpner nytt direktorat i Bergen

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning har sin offisielle åpning i Grieghallen i Bergen klokken 13. Diku, som direktoratet kommer til å bli kalt, skal jobbe med å styrke kvaliteten i norsk utdanning.