Nyheter

Nasjonalmuseet i Rio i brann

Nasjonalmuseet i Brasil gikk søndag kveld lokal tid opp i flammer. Det er ikke meldt om skadde i brannen. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Museet ble grunnlagt i 1818 av kong Johan VI av Portugal og er det viktigste i Brasil, med landets mest verdifulle eiendeler. Mer enn 20.000 gjenstander skal ha vært på utstilling eller lagret i museet, inkludert samlinger fra konge- og keiserfamiliene i Portugal.

Valgvinner danner storallianse i Irak

Sjialeder Moqtada Sadr og statsminister Haider al-Abadi er blant 177 representanter fra 16 lister som går sammen i en politisk allianse etter valget i Irak.

Ifølge politiske kilder som den uavhengige irakiske TV-kanalen Alsumaria News har snakket med, kom ledere for de ulike politiske grupperingene til enighet på et møte søndag kveld lokal tid.

Landemerke i Liverpool opp i flammer

Brannmannskaper kjempet i går kveld og gjennom natten for å berge et av Liverpools mest ikoniske byggverk, art deco-bygget Littlewoods. Ni brannbiler var på stedet sent søndag for å få bukt med flammene.

Det skal ikke være meldt om personskader i brannen, som ble rapportert inn klokka 19.52 søndag kveld.

Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag

Ap-nestleder Hadia Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag i helsesektoren og ber regjeringen avklare deres syn på konsulentbruk i omsorgstjenester.

– Vi har et konkret eksempel som omhandler ganske store summer. Nå må vi få klarhet i om det systematisk betales for store summer til Aleris i resten av Helse-Norge, sier Tajik til Klassekampen.

18 skadd i vepseangrep i Tyskland

Totalt 18 personer ble skadd og 13 måtte til sykehus etter at en sverm med geithams angrep dem under en vinfestival i Sør-Tyskland søndag, melder politiet. Hendelsen fant sted i byen Weingarten nær grensa til Frankrike. Ifølge politiet er ingen alvorlig skadd, og det er ingen barn blant de skadde.

Geithams tilhører stikkvepsfamilien og blir opptil 2,5 centimeter lang.