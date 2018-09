Nyheter

Filippinenes president Duterte besøker Israel

Filippinenes president Rodrigo Duterte innleder et fire dager langt offisielt besøk til Israel. Det er det første besøket en filippinsk president gjør til Israel etter at de to landene opprettet diplomatiske forbindelser for over 60 år siden.

Filippinene er blitt et stort marked for israelsk våpenindustri, og et av formålene med Dutertes reise er å inngå nye våpenkontrakter.

John McCain begraves

Etter flere dager med høytidelige seremonier i Arizona og Washington skal senator John McCain begraves på kirkegården ved USAs sjøkrigsskole i Annapolis der han fikk sin utdanning.

Lørdag ble McCain hedret av de tidligere presidentene Barack Obama og George W. Bush og en rekke andre politikere i Washington Cathedral. President Donald Trump var ikke invitert.

Statsministeren på teknologireise i Trøndelag

Statsminister Erna Solberg er på en teknologireise i Trøndelag.

Søndag deltar hun under åpningen av Biokraft Skogns biogassfabrikk i Skogn og senere på kvelden på et arrangement i Studentersamfundet i Trondheim.

Den Norske Turistforeningens «Kom deg ut-dag»

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland deltar på Den Norske Turistforeningens «Kom deg ut-dag», som feires med 160 «utebursdager» landet rundt.

Statsråden møter generalsekretær Nils Øveraas og daglig leder i DNT Drammen og Omegn, Simon Torgersen, ved parkeringen til Blektjern i Drammen og går inn til arrangementet derfra.