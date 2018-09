Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Minst fem eksplosjoner i Damaskus

Minst fem eksplosjoner lyste opp himmelen over en militær flyplass ved Syrias hovedstad Damaskus natt til søndag.

Det statlige nyhetsbyrået Sana melder at militære kilder har opplyst at det dreier seg om en kortslutning i et ammunisjonsdepot som utløste eksplosjoner. Tidligere ble det spekulert på om Israel igjen hadde angrepet mål i Syria.

Fire påsatte bilbranner på Godlia i Oslo

Alle nødetater ble sendt til Godlia i Oslo da fire biler ble satt i brann med fare for spredning til bygninger. Politiet ber beboere holde vinduer lukket.

Bilbrannene natt til søndag var i Stordamveien på Godlia, ifølge politiet på Twitter. Det var totalt fire biler som brant på tre forskjellige steder i området.

Nok en alvorlig bussulykke i Ecuador

Elleve mennesker har mistet livet i enda en alvorlig bussulykke i Ecuador, bare to uker etter den forrige ulykken. Dermed har 46 mennesker mistet livet i tre ulykker med busser i Ecuador de siste tre ukene.

Bussen var på vei til Loja da den veltet et par mil sør for Cuenca. Sju voksne og tre barn mistet livet, og ytterligere 37 er skadd, skriver lokale medier på Twitter.

Minst ni skadd i protester i Chemnitz

Minst ni personer ble skadd i tumultene i Chemnitz lørdag da høyreradikale demonstranter ble møtt av antifascistiske motdemonstranter.

Selv om demonstrasjonen etter hvert tok slutt, nektet mange demonstranter fra begge sider å forlate området, noe som førte til en utrivelig stemning i byen. Men myndighetene meldte senere at de fleste hadde forlatt sentrum og at alt var rolig.

Menneskerettsdelegasjon fra FN forlater Nicaragua

En menneskerettighetsdelegasjon fra FN reiste lørdag fra Nicaragua etter å ha blitt kastet ut for å ha kritisert myndighetene.

Regjeringen til president Daniel Ortega ga delegasjonen ordre om å forlate landet fredag, to dager etter at den publiserte en rapport med sterk kritikk av myndighetenes respons på protester mot regimet.