Tilbød mat og mynter, lam og labber, felelåter og færinger

Nyheter

– Dette frister til gjentakelse, sa leder i Veøy Husflidslag Siv Tone Bårdsnes etter markedsdagen på Åfarnes lørdag.

Hun sto og skuet utover flere hundre mennesker som handlet, og koste seg med kaker og kaffe og en ellers rikholdig meny av matvarer.

Arrangementet gikk av stabelen i samarbeid med Åfarnes Vel i strålende seinsommervær.

For første gang

Det er første gang åfarnesingene forsøker seg med en markedsdag, så spenningen var stor i forkant. Var tiltaket også noe publikum kunne tenke seg å delta på?

Etter en rask opptelling kunne vi anslå at rundt 500 personer var innom.

– Jeg er glad for at det kom så mange. Vi har snakket om dette en del ganger, og nå når Randi og Per Kåre Rørhus stilte hus og område til disposisjon, var saka i boks, sier Siv Tone Bårdsnes.

Hun er også glad for at det ble et variert vareutvalg med mange boder som kunne tilby alt fra grønnsaker til husflid.

– Men det er ikke bare husflid og mat her?

– Nei, her er også folk som stiller ut mynter, sauer og lam. Dessuten har vi en del gamle traktorer, og færinger med og uten seil.

Litt slåttemusikk fikk publikum også høre.

– Bakeri i fjøra

På markedet var det også et innslag om temaet for markedsdagen – K. Hjelles bakeri.

– Vi fikk Gerd Herje, dattera til baker Konrad Hjelle, til å ta oss med tilbake til tida da de drev bakeri her i huset, i fjøra, sier Bårdsnes.

Baker Hjelle etablerte seg på Åfarnes i 1935. Dattera kunne fortelle at de bakte i vedovn, for strømmen kom ikke til Åfarnes før i 1949. Sammen med Per Kåre Rørhus som eier huset i dag, fortalte dattera om tida mellom boller og brød og de kjempegode wienerbrødene bakeriet var kjent for.

Mye ble solgt over disk. Men Konrad Hjelle dro også innover mot Vistdal og solgte bakervarer der. Han sendte dessuten varer med Langfjordbåtene til flere steder i Romsdal.

– Hva er en rettelig åfarnesing, Rolf Sandnes?

– Dem er det ikke mange av i dag, bare et par personer i den eldre garde, sier han.