Pride i Ålesund: – Viktig å vise at kirka er åpen for alle

(Smp:) Oppunder 30 organisasjoner, lag og politiske parti hadde på forhånd meldt seg på paraden, mens mye folk fra bygd og by også møtte opp på Rådhusplassen for å gå gjennom byens gater mens regnbueflaggene vaiet.

I paraden var det paroler fra stort sett alle politiske parti: der var politiske organisasjoner, Fagforbundet, lærere med egen parole, sjukepleiere, Helsesista med sin squad, ungdomsorganisasjoner, sportslag, Cosplay Ålesund - for å nevne noen.

- Solidaritet

Sokneprest Kari Vatne i Borgund kirke og Solfrid Haaseth var blant dem Sunnmørsposten møtte ved rådhusplassen før selve paraden tok til.

Begge gikk under en parole for Den norske kirke:

– Det er viktig å vise at kirka er åpen for alle. Derfor er jeg her i dag, forteller Vatne som selv har en lesbisk datter.

Hun mener deler av debatten rundt Pride, der mange har kommet inn på en debatt om familieverdier, er litt «skivebom»:

– Dette med barn blir litt lengre fram. Først må man kunne tørre å være seg selv og stå fram som den man er. I dag vil vi markere at vi er solidariske og at mennesker har en unik verdi uansett hvem de er, sier hun til Sunnmørsposten.

Folkemengden beveget seg fra Rådhusplassen til Kipervika hvor det var program fra scenen.

Blant dem som er tatt til gatene i Ålesund lørdag er helseminister Bent Høie, men også en lang rekke lag og organisasjoner. Et par dager før arrangementet var det påmeldt rundt 500 personer.

