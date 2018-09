Nytt flerbrukshus fylt til randen på maratonåpning

Nyheter

Etter nær to timer med taler og underholdning, en åpningsmaraton av de sjeldne, kunne den snorrette Aukra-ordføreren, Bernhard Riksfjord (Ap), endelig klippe nok ei snor. Han er godt vant til åpningsfester, for Aukra investerer i nye prosjekt som bare det. Julsundet skole og flerbrukshus er blitt et praktbygg, både inn- og utvendig. Til en pris på rundt 150 millioner kroner. Det blir en helt ny verden for elevene, som også kommer fra Søre Fræna.

- Aukra kommune har gitt bygda ei gave som vi knapt forstår, sier rektor Hanna Valved Korsvik.

- Jeg må berømme alle som berømmes kan for dette praktbygget. Her skal vi være, her skal vi delta, her skal vi trives, her skal vi aktiveres – dette er bygget for alle. Et bygg Julsundet og Aukra kommune kan være stolt av, sier Bernhard Riksfjord.

