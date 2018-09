MC-ulykke og «fot mot hode»

Nyheter

Politiet håndterte to hendelser i Molde natt til lørdag, begge rundt midnatt.

Nødetatene rykket ut til trafikkulykke på Fuglset, der en person hadde veltet med lett motorsykkel.

- Føreren, en gutt i tenårene, veltet med motorsykkelen, men kom tilsynelatende ikke alvorlig til skade. Han ble tatt med til sjukehus for oppfølging, opplyser Borge Amdam ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

MC-føreren skal ha forklart at det glatt på stedet.

Like etter ble det meldt om en voldshendelse i Molde, også dette på Fuglset. En mann ble sendt til legevakt, etter det som på politiets twitterlogg

først ble omtalt som «En person sparket i hodet.»

Lørdag morgen nyanserer politiet dette:

- Det er ikke sikkert at det var slik, det kan også være at mannen fikk en fot i hodet, men at det var et uhell.

Det skal ikke være snakk om alvorlig skade. Vi har avhørt vitner, og kjenner til hvem som var involvert. Politiet var på stedet, men det ble ikke gjort noen pågripelse, sier Amdam.

De involverte var i slutten av tenåra og begynnelsen av 20-åra.

- Det opprettes sak, og saka blir etterforsket videre, sier Amdam.