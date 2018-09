En død og en kritisk skadd i tankskipulykke ved Stadlandet

Nyheter

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om ulykken klokka 4.30 lørdag morgen. Skipet lå da rundt 13 nautiske mil utenfor Stadlandet.

– Vi sendte da umiddelbart et redningshelikopter fra Florø, som var det nærmeste, sier redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Helikopteret var fremme like etter klokka 5. Få minutter etter var de to personene, som tilhørte et mannskap på 14, på vei til sykehus i Ålesund.

Bevisstløse

De var i ferd med å utføre arbeid i en tank da de ble funnet bevisstløse, opplyser Vest politidistrikt. Det var mannskapet selv som hadde hentet dem ut av tanken.

De to er ikke norske, men politiet vil foreløpig ikke gå ut med ytterligere opplysninger om skipet eller personene, siden pårørende ennå ikke er varslet.

– Det er mange som skal avhøres, derfor tar det nok tid før vi kan gå ut med ytterligere informasjon, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

Avhør

Skipet, som frakter rapsolje, ligger nå til kai i Måløy i Sogn og Fjordane, og politiet gjør undersøkelser på stedet og avhører mannskapet.

Ifølge politiet skal de to ha blitt utsatt for hydrogensulfid, men mer kan de foreløpig ikke si om hendelsesforløpet.

Både Sjøfartsdirektoratet og Havarikommisjonen er varslet om ulykken.

Skipet eies av Måløy-rederiet Fjord Shipping.