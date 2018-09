Nyheter

Nye innvandringsfiendtlige protester i Tyskland

Ytre høyre-partiet Alternativ für Deutschland (AfD) og den antiislamske Pegida-bevegelsen varsler en felles protestmarsj i Chemnitz lørdag ettermiddag.

Sist AfD arrangerte en demonstrasjon mot innvandrere tidligere denne uka, kom også et tusentall motdemonstranter, og det endte med sammenstøt med politiet som ikke hadde kontroll.

Minnegudstjeneste for John McCain

Det holdes høytidelig minnegudstjeneste for avdøde senator John McCain i Washington Cathedral. De tidligere presidentene George W. Bush og Barack Obama er blant dem som deltar og holder taler, etter McCains eget ønske.

Men president Donald Trump er ikke til stede etter at McCain selv gjorde det klart at han ikke var velkommen.

TV-bransjen forhandler på overtid

Flere populære TV-programmer står i fare dersom Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen ikke blir enige. Partene forhandler nå på overtid lørdag etter at fristen gikk ut ved midnatt.

– Etter hva jeg har forstått så kommer de nok til å holde på en stund til, sa daglig leder for Filmforbundet, Even Stormyhr til NTB da fristen gikk ut. Filmforbundet varslet tidligere i uka om en mulig streik for flere hundre TV-medarbeidere.

Protester mot at USA stanser pengestøtten til UNRWA

Palestinske ledere og UNRWA var de første til å protestere mot at USA innstiller all pengestøtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger. Lørdag kommer det nye protester, også fra FN.

Beslutningen vil få store følger for de palestinske flyktningene, og UNRWA vil nå søke ekstra penger fra partnere i Europa, Midtøsten og Asia.

Mann fremstilles for varetekt etter økseangrep i Finnmark

En mann i 50-årene fremstilles for varetektsfengsling lørdag etter å ha angrepet en jevnaldrende mann med øks i Karasjok kommune i Finnmark fredag.

– Mannen ble fløyet med helikopter til Universitetssykehuset i Tromsø med alvorlige skader etter en voldshendelse i Karasjok, sa operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB fredag morgen.