Nyheter

Domstol vedtar at Lula ikke får stille til valg

Et flertall av dommerne i Brasils valgdomstol har vedtatt at Lula da Silva ikke får stille til valg som president i oktober.

Den svært populære tidligere presidenten har lenge ledet på meningsmålingene foran valget senere i år, trass i at han sitter fengslet for korrupsjon.

Storstilt begravelse for Aretha Franklin

Tidligere presidenter, predikanter og musikkstjerner var på plass for å si farvel til Aretha Franklin i en nesten åtte timer lang seremoni som var en storstilt feiring av souldronningen, full av gospelmusikk, kor og dans, etter at hun døde for to uker siden, 76 år gammel.

Bill Clinton satt ved siden av Jesse Jackson på første rad da Ariana Grande framførte en av Franklins mest kjente sanger, «Just Like a Natural Woman», og Jennifer Hudson sang «Amazing Grace» med stor innlevelse.

USA stanser FN-støtte for palestinske flyktninger

Palestinske ledere fordømmer USAs beslutning om å stanse all pengestøtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

En talsmann for Palestinas president Mahmoud Abbas kaller beslutningen et grovt angrep på palestinerne og en krenkelse av FNs resolusjoner.

Canadas utenriksminister optimistisk om ny NAFTA-avtale

Forhandlingene mellom Canada og USA om en ny handelsavtale ble fredag avbrutt uten resultat, men de fortsetter neste uke. Canadas utenriksminister Chrystia Freeland er fortsatt optimistisk.

– Vi vet at en vinn-vinn-vinn-avtale er innen rekkevidde, men det vil kreve fleksibilitet, sa Freeland til pressen etter at hun fredag forlot kontorene til USAs handelsrepresentant i Washington.

Amerikanerne tar farvel med John McCain

Tusener av amerikanere stilte seg opp i kø for å ta farvel med John McCain som fredag lå på lit de parade i rotunden i kongressbygningen i Washington.

McCains enke, hans sju barn og hans 106 år gamle mor var kommet til Washington sammen med båren og sto sammen med et stort antall kongressmedlemmer, guvernører, diplomater og andre under kongressbygningens kuppel.