Uendret gjeldsvekst for husholdningene

I juli hadde gjelden økt med 5,8 prosent de siste tolv månedene – den samme tolvmånedersveksten som måneden før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I sine beregninger bruker SSB begrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i de institusjonelle sektorene, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger under ett. For publikum var lånegjelden på 5.637 milliarder kroner ved utgangen av juli, med en tolvmånedersvekst på 5,7 prosent. Veksten har gått ned fra 5,9 prosent måneden før.

Statistikken viser at bankene og kredittforetakene har hatt en svakere utlånsvekst enn tidligere. Til sammen hadde de ved utgangen av juli lånt ut 4.537 milliarder kroner til publikum i Norge. Tolvmånedersveksten er på 5,7 prosent, ned fra 5,9 prosent.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.766 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,9 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,0 prosent måneden før, skriver SSB.