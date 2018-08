Regjeringsrokering setter Frp-lederverv i spill

Nyheter

Etter statsråd på Slottet fredag, omtrent klokka 11.15, skal Erna Solberg presentere sine nye statsråder.

Samtidig som Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes går ut, rykker Jon Georg Dale opp til posten som samferdselsminister. Dermed er det bare partileder Siv Jensen som er igjen i regjeringen av Frp-statsrådene som mønstret på i 2013.

VGs kommentator peker på at posten som samferdselsminister er partiets viktigste og beste posisjon i regjeringen ved siden av Siv Jensen. Dale har dermed ikke bare fått en stor politisk mulighet med sin nye jobb, men styrker samtidig sin posisjon som Sylvi Listhaugs fremste utfordrer til et fremtidig lederverv.

Partilederen har på kort tid mistet tre sentrale personer i sin partigenerasjon. De to som nå går ut av regjeringen, slår følge med Per Sandberg.

Nestledervervet

Solvik-Olsen flytter med familien til USA, noe som setter hans nestlederverv under press, selv om flere Frp-kilder sier til NTB at han trolig vil få fortsette når sentralstyret skal ta stilling til spørsmålet mandag.

Aftenposten peker på at det like gjerne kan være at han sikter enda høyere, og vil utfordre Listhaug om ledervervet.

Solvik-Olsen sa nei til gjenvalg til Stortinget i 2013. Uten stortingsplass kan han ikke bli partileder, men flere signaler han har kommet med i det siste, tyder på at han er åpen for både comeback til Stortinget og andre utfordringer.

Når Jensen gir seg som partileder, regner de fleste i dag med at kampen om å overta, vil stå mellom Dale og Listhaug, som mandag etter alle solemerker innsettes etter Sandberg.

Politisk stjerne

Listhaug er i dag den soleklare favoritten til å bli ny leder dersom Jensen går av om kort tid. En partiledermåling i Dagbladet viser at halvparten av Frps medlemmer mener at Jensen er best egnet som partileder, mens fire av ti faktisk peker på Listhaug.

Men nå har Jon Georg Dale også fått en mulighet til å markere seg sterkere, påpeker kommentatorene.

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen sier til NTB at Dale er en kommende politisk stjerne.

– Åpenbart en mann for fremtiden for Frp, istemmer Erna Solbergs tidligere rådgiver Sigbjørn Aanes.

Hvis Listhaug sikter seg inn mot ett av de to nestledervervene, er det delte meninger om Dale vil kunne bekle det andre samtidig, siden begge er fra Møre og Romsdal.

Tilbake i 2019

Mens Solvik-Olsen varsler at han er tilbake i Norge til valgkampen i 2019, skal Søviknes' grunn være at han vil engasjere seg i lokalpolitikken i Hordaland og samtidig være nærmere familien.

Ifølge sin rådgiver Christian Haugen ble han torsdag informert om at Riksadvokaten skal avgjøre gjenopptakelse av en sak fra 2000, hvor en den gang 16 år gammel jente hevder at hun ble voldtatt av Søviknes. Søviknes medga seksuell omgang med jenta, men hevder det skjedde med samtykke.