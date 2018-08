Politiet: Person skal ha falt 100 meter i Trollveggen

Nyheter

Fredag kl. 16.39 tvitret politiet om følgende hendelse fra Trollveggen og Bruraskaret: "... Innkommet melding om at en person skal ha falt ca 100 meter. Skade/tilstand ukjent, oppdateres."

Politiet opplyser til Rbnett at et ambulansehelikopter befinner seg på stedet, men har foreløpig ikke nærmere opplysninger om hendelsen.

Kl. 16.59 melder politiet at luftambulansen har lokalisert personen, og at vedkommende ligger slik til at uthenting må vurderes av redningshelikopter. Helikopteretventes på stedet kl 17.10, opplyser politiet.

Vi kommer tilbake med mer.