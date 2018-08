Nordmøring (60) omkom etter fall ved Trollveggen

Nyheter

Politiet opplyste fredag kl. 21.50 at mannen, en 60-åring bosatt på Nordmøre, døde i ulykka.

Fredag kl. 16.39 tvitret politiet om følgende hendelse fra Bruraskaret, en av toppene i Trollveggen: "... Innkommet melding om at en person skal ha falt ca 100 meter. Skade/tilstand ukjent, oppdateres."

Kl. 16.59 meldte politiet at luftambulanse hadde lokalisert mannen, og at vedkommende lå slik til at uthenting måtte vurderes av redningshelikopter.

Et Sea King redningshelikopter var kl. 17.30 på stedet for å hente ut mannen, som var del av et turfølge.

– Det er bratt og ulendt på stedet, sa operasjonsleder John Bratland da.

Kl. 18.04 fikk Rbnett opplyst av politi på stedet at mannen var hentet ut av redningshelikopteret.

Ca. kl. 18.15 forlot ambulansehelikopteret stedet, mens Sea King-en forlot parkeringsplassen nedenfor Trollveggen kl. 18.30.

Fredag kl. 21.50 opplyste politiet at mannen, en 60-åring bosatt på Nordmøre, døde i ulykka.

Ulykka skjedde i samme område som ei kvinne denne uka falt og skadet seg stygt.