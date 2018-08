Nyheter

Statsrådsskifter på slottet

Samtidig som Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes går ut, rykker Jon Georg Dale opp til posten som samferdselsminister. Dermed er det bare partileder Siv Jensen som er igjen i regjeringen av Frp-statsrådene som mønstret på i 2013.

Etter statsråd på Slottet omtrent klokka 11.15, skal Erna Solberg (H) presentere sine nye statsråder. Senere på ettermiddagen blir det nøkkeloverrekkelser i forbindelse med statsrådsskiftene.

Aretha Franklin begraves

Souldronningen begraves i hjembyen Detroit. Det er ventet en stjernespekket begravelse der artister som Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson og Shirley Ceasar skal opptre.

Franklin døde av kreft 16. august, 76 år gammel.

Ulrikke Falch debuterer med bok

Skuespilleren debuterer sammen med Sofie Frøysaa med boka «Jenteloven» med undertittelen «Feministisk førstehjelp».

Ifølge Gyldendal, som slipper boken har Falch og Frøysaa skrevet boken «de selv hadde trengt da de var 16 år og usikre på seg selv».

Statsministeren åpner utstillingen Fremtidens yrkesfag

2018 er yrkesfagenes år, og statsminister Erna Solberg åpner utstillingen Fremtidens yrkesfag på Teknisk museum i Oslo.

Utstillingen vil være åpen på Teknisk Museum fra i dag til og med 16. september.

Verdens overdosedag

Fredag 31. august er Verdens overdosedag.

Dagen vil bli markert over 30 steder i Norge, for å minnes de døde, og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.